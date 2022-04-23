كلاوس شواب يزور «متحف المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، «متحف المستقبل» في دبي، مستعرضاً دوره في إلهام صناع المستقبل وجمع المستشرفين وأصحاب العقول المبدعة من حول العالم لصياغة حلول المستقبل المستدام للحكومات والمجتمعات والأفراد، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

واطلع كلاوس على مختلف الأنشطة والخطط الاستراتيجية التي ينفذها المتحف لمأسسة عملية استشراف المستقبل ودراسته، حيث يشكل متحف المستقبل مختبراً رئيسياً للجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، لفهم وتصميم وبناء المستقبل في مجالات أبرزها تخطيط مدن ومجتمعات المستقبل، وتعزيز حلول الابتكار في مجالات الصحة والتعليم والمدن الذكية والطاقة والنقل والاستدامة.

واستمع كلاوس إلى شرح وافٍ حول رؤية المتحف التي تتلاقى مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي في العمل على صياغة مسارات المستقبل لصنع غد أكثر ابتكاراً واستدامة للإنسانية وللأجيال المقبلة في الدولة والمنطقة والعالم، من خلال دوره كمنصة للأبحاث والحوارات بين المبدعين والعلماء وأصحاب الرؤى الاستشرافية بما يساهم بتحفيز العقول وتحويل الأفكار إلى خطط عمل ومبادرات ترسم ملامح المستقبل وتواكب التغيرات المتسارعة التي يحملها التطور التكنولوجي وانعكاساتها على القطاعات الحيوية.

ويعتبر المتحف، وهو إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، مختبراً حياً ودائم التجدد لتوليد واختبار الأفكار خاصة في المجالات التنموية، وتتعاون المؤسسة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في عدد من المشاريع الهادفة إلى استكشاف نظم الحوكمة والسياسات المناسبة للتقنيات الناشئة، والجمع بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لاختبار أطر الحوكمة وسبل تحسينها، وتأسس في هذا السياق مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة الذي افتتح في أبريل من عام 2019 ليكون مبادرة مشتركة بين الجانبين تهدف للاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف مناحي الحياة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز