رئيس البرلمان الباكستاني يشيد بدعم الإمارات لبلاده

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، راجا برويز أشرف رئيس البرلمان الباكستاني، وذلك بمقر الجمعية الوطنية في إسلام آباد.وأكد خلال اللقاء اهتمام القيادة الرشيدة بتوثيق وتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والتي تقوم على أسس راسخة مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة والتطابق في وجهات النظر تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعد نموذجاً مميزاً ومتطوراً يرتكز على روابط أخوية وثقافية واجتماعية مشتركة لها خصوصيتها عبر التاريخ وتمتد آثارها في المجالات المختلفة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وغيرها من المجالات، لافتاً إلى التزام دولة الإمارات بتنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية في باكستان.

وأكد أن المشاريع الخيرية التي تنفذها سفارة دولة الإمارات في إسلام آباد بالشراكة مع المؤسسات الخيرية في الدولة خلال شهر رمضان المبارك تعد فرصة لنشر روح التسامح، وإظهار الصورة الحقيقية للاعتدال واحترام الآخر، مضيفاً أن الإمارات عملت منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بخطوات ثابتة من أجل ترسيخ قيم التسامح.

ومن جهته أكد أشرف أن العلاقات الباكستانية - الإماراتية تمثل نموذجاً للعلاقات الثنائية المتطورة والتي ترتكز على أسس ثابتة، مشيراً إلى حرص قيادتي الدولتين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وأعرب عن تقديره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على الدعم المتواصل لبلاده لدفع التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والمساعدات الإغاثية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز