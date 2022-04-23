مجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي يناقش أمن المعلومات

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس القيادات العليا والتنفيذية، الاجتماع الأول للمجلس للعام 2022. واستمع معالي الفريق عبد الله المري وأعضاء مجلس القيادات التنفيذية إلى شرح حول تحديد المخاطر الخاصة بأمن المعلومات، والمؤشرات الحيوية، وسبل تعزيز الأمن والأمان.

وفي ختام الاجتماع، أكد معاليه على روح العمل الإيجابية والجماعية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي بجميع قطاعاتها، والتي أسهمت في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكداً حرص القيادة على تطوير منظومة العمل بشكل مستمر وفق توجهات القيادة العليا.

حضور

حضر الاجتماع، اللواء أستاذ دكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، واللواء الدكتور محمد عبد الله المر مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة، وعدد من الضباط.

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