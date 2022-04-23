تعاون لدعم أهداف دبلوم القضاء الشرطي في دبي

المصدر: دبي - البيان

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التقى طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، وفداً من منتسبي القيادة العامة لشرطة دبي لدبلوم القضاء الشرطي، في مكتبه.

وترأس الوفد العميد أحمد عبدالله شهيل مدير عام المجلس، يرافقه العقيد الدكتور سعيد عبدالله المظلوم، نائب مدير عام المجلس لشؤون مجالس الادعاء، والعقيد عادل علي السميطي، نائب مدير عام المجلس لشؤون مجالس التأديب، وأعضاء مجالس التأديب. ورحب طارش المنصوري بالوفد.

والذي تأتي زيارته ضمن الجلسات العملية لبرنامج دبلوم القضاء الشرطي، لحضور جلسات واقعية بمحاكم دبي، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى عبر محاكاة الواقع بعد المرحلة النظرية من برنامج الدبلوم، وذلك لتمكين كفاءات المنتسبين ومدهم بالأدوات والمعلومات والإجراءات القانونية المسلكية، والتعامل مع المحاكمات العسكرية بالشكل القانوني الصحيح.

ومن جانبه، توجه العميد أحمد شهيل بالشكر إلى طارش عيد المنصوري، على حفاوة الاستقبال، وأكد أن محاكم دبي من الشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي، وأن تعاون الجانبين المستمر يثمر عن نتائج نوعية وإيجابية تعزز منظومة العمل الحكومي، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا والأحكام.

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت الشهر الماضي فعاليات دبلوم القضاء الشرطي بالشراكة مع معهد دبي القضائي. ويقدمه نخبة من القضاة والقانونيين والمتخصصين في المجال.

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