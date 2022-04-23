معالم أبوظبي تتزين بالأصفر احتفاء بـ«جائزة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أضيئت معالم مدينتي أبوظبي والعين باللون الأصفر احتفاءً بانطلاق الدورة الـ11 لجائزة أبوظبي؛ وهي مبادرة حكومية تكرّم الذين أسهموا بأعمالهم الخيّرة في خدمة المجتمع وقدموا أعمالاً وخدمات جليلة للإمارة.

وذلك في بادرة تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على الإسهام في تكريم الأشخاص الذين قاموا بأعمال خيرة من خلال ترشيحهم. ومن بين هذه المباني: مبنى أدنوك، وقصر الإمارات، وبلديتا أبوظبي والعين، ومبنى كابيتال جيت، ومبنى مربعة سوق أبوظبي العالمي، وجامعة خليفة واستاد هزاع بن زايد في العين.

ودعت جائزة أبوظبي أفراد المجتمع إلى ترشيح أشخاص قاموا بأعمال خيرة وإسهامات إيجابية عادت بالنفع على مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تقديم الترشيحات عبر الموقع الإلكتروني للجائزة: www.abudhabiawards.ae، أو عبر الرقم المجاني: 8003331.

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