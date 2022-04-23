مسؤولون: «يوم الأرض» نقطة تحوّل لتبنّي سياسات بيئية مبتكرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد مسؤولون أن «يوم الأرض» يمثل نقطة تحوّل لتبنّي سياسات مبتكرة لحماية البيئة. وقال المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي:

إن يوم الأرض مناسبة مهمة ونقطة تحول للعالم من أجل تبني سياسات مبتكرة لحماية البيئة وكوكب الأرض، ودفع العمل المناخي في كل القطاعات الاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف: يوم الأرض نقطة مضيئة في رفع وعي سكان العالم تجاه أهمية حماية الأرض التي نعيش عليها من أجل ضمان مستقبل مستدام لنا وللأجيال القادمة. ويعكس شعار يوم الأرض هذا العام «استثمروا في كوكبنا» حرص دول العالم على بذل المزيد من الجهود الحثيثة والمشاريع التي تضمن استهلاك مواردنا الطبيعية من دون هدر، والإيفاء باحتياجاتنا كافة بطرائق أكثر استدامة.

وأردف: تمثل الطاقة إحدى أهم ركائز الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة كافة، ويمثل التوازن بين توفير احتياجاتنا من الطاقة والحفاظ على استدامة الموارد الحل الأمثل لتحقيق أعلى معدلات كفاءة الطاقة.

وأصبح بإمكان العالم تطبيق تلك المعادلة من خلال تكنولوجيا الطاقة المتجددة التي أصبحت مورداً استراتيجياً للطاقة المستدامة بشكل لا يؤثر سلباً في البيئة، بل يدعم التوجهات العالمية نحو تحقيق الحياد المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الوقود الأحفوري.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن يوم الأرض حدث مهم وفرصة لتبني سكان العالم نهجاً أكثر جدية للحفاظ على الكوكب ومساعدتنا على التخطيط لبناء مستقبل مستدام من خلال ترشيد الاستهلاك وتبني سلوكيات صديقة للبيئة.

وأضاف: إن امتثال أفراد المجتمعات سلوكيات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه من شأنه تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية وفرصة لقطاعات الطاقة العالمية للتخطيط السليم ودعم أمن الإمدادات في المستقبل. وتتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي هذا النهج من أجل تحقيق كفاءة الطاقة ومنح الفرصة للتخطيط من أجل تطوير كامل قطاع الطاقة وفق أسس مستدامة.

وتابع: تترجم دائرة الطاقة رؤية القيادة الرشيدة من خلال جهود ملموسة لتعزيز منظومة الاستدامة في إمارة أبوظبي، وتتسق في الوقت نفسه مع أهداف «يوم الأرض» الاستراتيجية هذا العام والخاصة بالاستثمار في كوكب الأرض.

ويتمثل أبرز جهود الدائرة بمجموعة من السياسات واللوائح التي تضمن الإيفاء باحتياجات الإمارة من المياه والكهرباء مع الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.

مشيراً إلى استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استهلاك الطاقة 2030، والتي حققت حتى الآن وفوراً وصلت إلى 6600 جيجاوات في الساعة من الكهرباء و230 مليون متر مكعب من المياه، والحد من انبعاث 3.4 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

وإلى ذلك، قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يعد يوم الأرض إحدى أهم المناسبات التي نظهر فيها دعمنا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للقضايا البيئية، ولطالما حرصنا على تطبيق مبدأ الاستدامة في جميع عملياتنا ودعم القضايا العالمية المهمة وحماية البيئة من حولنا والإسهام الفعال في دعم المجتمعات التي نعمل بها.

ونلتزم في الشركة صنع الألمنيوم بطريقة صديقة للبيئة لأنه يعد منتجاً رئيساً في بناء مستقبل مستدام بسبب استخداماته المتعددة التي تدخل في صناعة السيارات الكهربائية وبناء الطواحين الهوائية، ونسهم في دعمنا للتقدم عن طريق الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل توليد النفايات وحماية التنوع البيولوجي من حولنا.

ونسعى لتحقيق المزيد كمجتمع عالمي على مدى العقود المقبلة من خلال دعمنا دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى صفرية الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

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