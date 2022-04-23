بلدية العين تنجز مشروع مناطق اللياقة البدنية في 5 مناطق

المصدر: العين - وام

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أنجزت بلدية مدينة العين 5 مناطق للياقة البدنية في كل من: مزيد والظاهر والصاروج، وذلك ضمن استراتيجيتها لدعم الصحة العامة عبر مشاريع تسهم في خلق أماكن رياضية لتعزيز نمط حياة صحي لدى أفراد مجتمع مدينة العين.

تشجيع

وقال المهندس يوسف البلوشي مدير المشروع: يأتي إنشاء 5 مناطق اللياقة البدنية في كل من: مزيد والظاهر 1 والظاهر 9 والظاهر 5 والصاروج من حرص البلدية على تشجيع سكان هذه المناطق والأحياء السكنية على ممارسة أنواع مختلفة من الرياضة.

مرافق

وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع كانت 12 شهراً بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و800 ألف درهم، كما تشمل هذه المناطق الأعمال المدنية والأجهزة الرياضية المتنوعة والمتخصصة والإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية والمظلات والأثاث مثل الكراسي وسلات المهملات.

وأضاف: إن مساحة منطقة اللياقة البدنية 900 متر مربع، وتحتوي على 19 جهازاً للياقة البدنية في 4 مواقع، وأما موقع الظاهر 5 فيعد من أكبر مناطق اللياقة البدينة في المشروع بمساحة تصل إلى 3600 متر مربع، ويحتوي على 33 جهازاً للياقة بدنية، مشيراً بأن هذه المناطق مفتوحة للجمهور وباستطاعتهم ممارسة الرياضة البدنية فيها.

خدمات

يهدف المشروع إلى تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمجتمع وزيادة نصيب الفرد من المرافق الترفيهية وممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية لدى لسكان المنطقة.

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