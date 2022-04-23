بريد الإمارات تمدد استلام المشاركات في «مسابقة كتابة الرسائل»

المصدر: (دبي - وام)

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أعلنت مجموعة بريد الإمارات، تمديد فترة استلام المشاركات في المسابقة الدولية الـ 51 لكتابة الرسائل، وذلك حتى 15 مايو المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الإقبال الكبير على المشاركة في المسابقة من قبل طلاب المدارس العامة والخاصة على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن للشباب من سن 9 إلى الـ 15 المشاركة في المسابقة من خلال كتابة رسالة إلى إحدى الشخصيات المؤثرة، تتحدث عن كيفية وضرورة قيام كل شخص بالمساهمة في الحد من التغير المناخي، تحت شعار: اكتب رسالة إلى شخص ذي نفوذ تشرح له فيها أهمية اتخاذ إجراءات بشأن أزمة المناخ، وكيف يمكنه القيام بذلك. ويجب إرسال المشاركات إلى البريد الإلكتروني للمسابقة: epcompetition@epg.ae.

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