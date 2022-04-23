4 مبادرات أهلت «سعود بن راشد الخيرية» للفوز بجائزة «وطني الإمارات»

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أكد راشد الحمر المدير العام لمؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية أن فوز المؤسسة بجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني في دورتها الـ9 جاء نتيجة إطلاق 4 مبادرات مبتكرة، منها مبادرة «بصمة مجتمع» لريادتها وابتكارها في العمل الخيري والإنساني ومبادرة «إسعاف آمر» لنقل المرضى طريحي الفراش من منازلهم إلى المستشفيات وإرجاعهم إلى منازلهم.

إضافة إلى مبادرة «آمر لأصحاب الهمم» وشأنها شأن سيارة الإسعاف تنقل الأشخاص من أصحاب الهمم إلى المستشفيات في أنحاء الدولة كافة، ومبادرة «حفظ النعمة» من خلال توفير سيارة مجهزة لجمع الطعام وحفظه بصورة صحية، إضافة إلى سيارة جمع الملابس التي يتم تدويرها من خلال المؤسسة ومن ثم توزيعها على الأشخاص الفقراء والمحتاجين.

لافتاً إلى أن المؤسسة تعد الأولى على مستوى الدولة التي تنفذ مثل تلك الخدمة والتي كان لها أثر كبير في تقديم الخدمة للأسر التي يوجد بها كبار المواطنين من طريحي الفراش وأصحاب الهمم الذين يحتاجون إلى خدمات طبية.

مساكن

وقال: إن المؤسسة أنشأت العديد من المساكن للمواطنين، إذ تم بناء 50 مسكناً في الـ3 أعوام الماضية، إضافة إلى إنشاء مجلسين في منطقة عود الطاير ومنطقة الراس، وذلك لإقامة الفعاليات الثقافية المختلفة التي تنظمها الدوائر الحكومية والمحلية في الإمارة، كما يتم استخدامها للعزاء بالنسبة للأسر التي تحتاجها، إضافة إلى إنشاء قاعتين للأفراح، في مدينة أم القيوين ومنطقة فلج المعلا.

استراتيجية

ولفت الحمر إلى أن المساعدات التي تقدمها المؤسسة تأتي في إطار الاستراتيجية العامة لها والتي تعمل على تقديم الدعم والعون لجميع فئات المجتمع والتي تتلخص أهدافها في العمل بمجالات مساعدة المواطنين، وخصوصاً أصحاب المنازل التي شيدت حديثاً حتى ينتقل المواطنون إلى مساكنهم الجديدة بسلاسة ومن دون مشقة.

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