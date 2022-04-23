30 متطوعاً من «فريق عطاء حمدان» يوزعون 1000 وجبة «كسر الصيام»

المصدر: (دبي – عصام الدين عوض)

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شارك فريق عطاء حمدان التطوعي في مبادرة «كسر الصيام» التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال توزيع وجبات خفيفة على الجمهور العام في دبي.

وذلك ضمن مبادرات الهيئة الرمضانية داخل الحملة، حيث وزع 30 متطوعاً 1000 وجبة «كسر الصيام». وقال أحمد بن عجلان، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي: إن الفريق ينطلق من مبدأ القيم والمبادئ المتوارثة والدافعة لنشر ثقافة العمل التطوعي، كما نفذ مبادرات نوعية تستهدف نشر العمل التطوعي، وإثراء المجتمع بالأهداف المؤثرة والإيجابية التي كان لها أبلغ الأثر في غرس ثقافة التطوع وخدمة الوطن في نفوس أفراد المجتمع، بما يتماشى مع التوجهات الرامية لتحفيز العمل التطوعي وتحقيق المنجزات الوطنية.

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