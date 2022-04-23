«تنمية المجتمع» ترسّخ دمج وتمكين أصحاب الهمم من الصم

المصدر: دبي - البيان

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تنفذ وزارة تنمية المجتمع، وتزامناً مع احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بأسبوع الأصم العربي في دورته الـ47، في الفترة من 20 إلى 27 أبريل الجاري، مجموعة فعاليات تعزز رؤية الدمج والتمكين تماشياً مع شعار الاحتفال بالأسبوع لهذا العام وهو «إدراج لغة الإشارة ضمن مناهج التعليم بمراحله كافة»، وانسجاماً مع مستهدفات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتحديداً في محور التعليم، من خلال إطلاق برامج توعية تعكس رؤية الوزارة في تحقيق الدمج الذي يراعي مختلف الاحتياجات على أرض الواقع.

فعاليات

وضمن الفعاليات الداعمة لأصحاب الهمم في هذا الأسبوع، مشاركة الوزارة في البرنامج التلفزيوني الرمضاني «بيني وبينك» بمسابقة عن معنى كل إشارة، إضافة إلى تخصيص حلقة على خاصية «انستغرام مباشر» في حساب الوزارة يتحدث فيها خبير لغة الإشارة محمد الرامزي عن أهمية لغة الإشارة في مناهج التعليم، وتنفيذ أخصائية لغة الإشارة بالوزارة عبير الشحي ورشتين عن أساسيات هذه اللغة في مدارس التعليم الأساسي، وتقديم ورشة بلغة الإشارة تشمل ترجمة بعض المحاضرات، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

ووفقاً لقاعدة بيانات وزارة تنمية المجتمع، بلغ عدد أصحاب الهمم من «فئة الإعاقة السمعية» 3065 شخصاً، منهم 1833 ذكراً و1232 أنثى، ويشكل الذكور ما نسبته 60%.

توصيات

وتم اعتماد «أسبوع الأصم العربي» بناءً على توصيات المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم والذي عقد في دمشق عام 1974، بهدف تسليط الضوء ورفع الوعي بالحقوق الأساسية لهذه الفئة، وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية والتطوير.

وأولت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بفئة الصم، تجسد بتصديقها على المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الأشخاص «ذوي الإعاقة»، التي انضمت إليها الدولة بما يحقق أفضل وأكمل دعم لحقوق الصم في المجتمع الإماراتي.

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