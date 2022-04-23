فعالية توعوية لتعزيز الاستدامة الصحية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فعالية مجتمعية ضمن أنشطة حملة «غذاء من أجل الحياة» وتحت شعار «معكم لرمضان صحي»، وذلك في مركز أرابيان سنتر بدبي، وضمن جهودها لرفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز صحة الأفراد وتزويدهم مهارات تسهم في الاستدامة الصحية إذ تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على أهمية الغذاء الصحي من مصادر مستدامة وأثره في البيئة والمجتمع ومستقبل الأجيال القادمة.

وتركز الفعالية على تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية ومصادر الغذاء المحلية والمستدامة في الدولة، ودمج جميع فئات المجتمع في مختلف الأنشطة والفعاليات، ما يرفع من جودة حياتهم، وذلك بمشاركة مزارع مدار التي أسهمت في توفير المنتجات المحلية لتوعية المجتمع بأنواع المحاصيل المحلية وفوائد الزراعة المحلية وتأثيرها في صحة الأفراد والمجتمع.

أبعاد صحية وبيئية

وأشار الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، إلى أن حملة «الغذاء من أجل الحياة» التي تأتي بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وجمعية الإمارات للطبيعة WWF، لها أبعاد صحية وبيئية من أجل تحقيق مستقبل صحي أفضل، عبر تطبيق الأنماط الصحية والأنظمة الغذائية المستدامة، بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بمدى تأثير سلوكهم الصحي والغذائي في الطبيعة، وذلك من خلال تقديم محتوى تفاعلي مؤثر وزاخر بالمعلومات.

وأكد أن الفعالية تأتي إضافة للجهود المتكاملة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الصحة والغذاء والارتقاء بالمشاركة المجتمعية، لافتاً إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز الجهود الخاصة بضمان مستقبل الغذاء المستدام في السلسلة الغذائية، من خلال ترسيخ وعي الأفراد بكيفية التعامل مع التغيرات، في سبيل تحقيق النمو والتطور الأمثل لأفراد المجتمع.

وبدورها، أوضحت نوف خميس العلي مديرة إدارة تعزيز الصحة أن الفعالية المجتمعية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع أرابيان سنتر، ركزت على موضوع التغذية الصحية والمصادر المستدامة، للحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي.

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