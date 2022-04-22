إصدار جديد لـ" مركز أبوظبي للغة العربية " حول كتاب "قصّتي" لمحمد بن راشد

المصدر: وام

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أصدر " مركز أبوظبي للغة العربية " بدائرة الثقافة و السياحة – أبوظبي كتاب " التجنيس و البناء السردي في كتاب /قصتي/ لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" للشاعرة والناقدة الإماراتية أسماء الحمادي، التي تتناول الكتاب من أبعاد ثلاثة البعد التجنيسي والبعد الموضوعي والبعد الفني السردي.

يعد العمل محاولة لسد فجوة بحثية من خلال دراسة كتاب أدبي سردي إماراتي جديد لم تسبق دراسته إذ إن كتاب /قصتي/ الذي يمثل سيرة من الفكر المستنير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ويؤرخ لمسيرته ويسرد بشكل أو بآخر سيرة وطنية تؤرخ لإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي كتاب "التجنيس والبناء السردي" محاولة جادة لإلقاء الضوء على أدب السيرة الذاتية الذي يعد من الأجناس الأدبية الأقل حظا في الدراسات، رغم أهميتها الإنسانية الكبرى وجاذبيتها، لاسيما إذا ما ارتبط فعل كتابة الذات بشخصية رفيعة المستوى في المجتمع.

وتسبر المؤلفة أغوار كتاب /قصتي/ من وجهة نظر حداثية عبر البحث في إشكالية تجنيسه ومناقشته موضوعيا وفنيا؛ إذ يشكل التجنيس إشكالية جديدة خصبة في الدراسات المعاصرة علاوة على أن الدراسات السردية من أبرز ما يشتغل به الدارسون حديثا.

وجاء الكتاب في ثلاثة فصول، حمل الفصل الأول عنوان إشكالية التجنيس، وفيه ثلاثة مباحث هي مفهوم السيرة الذاتية، ومفهوم المذكرات، وكتاب /قصتي/ ما بين السيرة الذاتية والمذكرات.. أما الفصل الثاني فيحمل عنوان مضامين الكتاب وفيه أربعة مباحث تتمثل في المضمون الوطني، والمضمون القيادي، والمضمون الحكمي الفلسفي، والمضمون الإنساني.. والفصل الثالث يأتي بعنوان البناء السردي، وفيه مبحثان أولهما بعنوان العتبات، والثاني بعنوان العناصر السردية.

يعد هذا الكتاب باكورة سلسلة باسم "دراسات نقدية" والتي يفتح من خلالها مركز أبوظبي للغة العربية، الباب للعقول التي تجيد النظر في الأفكار والمنتجات، والنظريات والكتب والدراسات، والأعمال الفنية، والعلاقات الاجتماعية.

يذكر أن المؤلفة شاعرة وناقدة إماراتية، حاصلة على شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها.. وصدر لها مجموعتان شعريتان ومجموعتان قصصيتان.

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