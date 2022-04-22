شرطة أبوظبي: عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي مخالفة قيمتها 400 درهم

المصدر: البيان

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دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي عند التقاطعات سواء كانت منظمة بإشارات ضوئية أو غيرها من التقاطعات التي تلزم السائقين عند عبورها الإلتزام بخط سير محدد .

وأكدت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية حرصها على منع التجاوزات التي يقوم بها بعض السائقين في التقاطعات من خلال الضبط الآلى للسائقين الغير ملتزمين بخط السير الإلزامي في التقاطعات وتطبيق البند رقم 86 (عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي) من جدول الغرامات الملحق بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 م بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، و عقوبة هذه المخالفة الغرامة المالية 400 درهم.

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