مستشفى رأس الخيمة يطلق مبادرة لإفطار 1300 سائق

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أطلق مستشفى رأس الخيمة مبادرة إفطار صائم بهدف تقديم وجبات إفطار جاهزة لنحو 1300 سائق في رأس الخيمة في يوم واحد، بما يعكس روح العطاء في شهر رمضان الكريم، وتم توزيع الوجبات في المستشفى، وشملت المبادرة 800 سائق سيارة أجرة تابعين لهيئة الطرق والمواصلات و500 سائق طلبات، وذلك تقديراً للجهود الدؤوبة التي يبذلها السائقون، إذ يفطرون في كثير من الأحيان أثناء أدائهم عملهم لضمان توفير الراحة المستمرة للمجتمع.

وأوضح الدكتور رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: اضطررنا للتوقف عن هذه المبادرة والالتزام السنوي تجاه السائقين في رأس الخيمة في العامين الماضيين بسبب قيود أزمة «كوفيد-19»، ونشعر اليوم بالسعادة والفخر باستئناف هذا العمل وإظهار تقديرنا مرة أخرى للسائقين الذين يعملون بكل تفانٍ، وأحياناً على مدار الساعة، لتوفير خدمات تنقل سهلة لنا، كما قمنا هذا العام بدعوة سائقي طلبات للحصول على وجبات إفطار تقديراً لخدماتهم في الأزمة الصحية العالمية التي عملوا فيها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على توصيل طلباتنا بينما بقينا آمنين في منازلنا.

وأضاف: يغيب عن تفكيرنا في كثير من الأحيان أهمية الخدمات الجاهزة، ويشكل شهر رمضان المبارك فرصةً رائعةً لتذكير أنفسنا بأننا محاطون بالكثير من النعم. ويعيش العديد من السائقين بعيداً عن عائلاتهم، ومن واجبنا أن نظهر اللطف لهم وأن نجعل حياتهم سهلة كما يفعلون معنا.

ويقدم مستشفى رأس الخيمة خدماته لسكان الإمارات منذ أكثر من 10 سنوات من خلال برامج مدروسة وتثقيفية وغنية بالمعلومات، ولطالما كان رائداً في التواصل مع المجتمع للقيام بمبادرات فعالة ونشر السعادة.

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