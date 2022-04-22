97.57% من سكان الإمارات حصلوا على جرعتي لقاح «كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 6,882 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24,679,078 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 249.53 جرعة لكل 100 شخص. وبنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 97.57% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في الدولة.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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