طقس الإمارات غداً.. حار وغائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وغائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق، وتظهر السحب على المناطق الشرقية قد تكون ركامية على الجبال، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:02 الثاني عند الساعة 05:28 والجزر الأول عند الساعة 2712: والجزر الثاني عند 22:31.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:41 والمد الثاني عند الساعة 40:02 والجزر الاول عند الساعة 08:42 والجزر الثاني عند الساعة 21:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 23 45 10

دبي 39 23 60 25

الشارقة 37 24 60 15

عجمان 37 23 65 10

أم القيوين 35 20 75 10

رأس الخيمة41 21 70 10

الفجيرة 33 24 80 25

العين 40 21 60 15

ليوا 40 17 55 10

الرويس 37 20 70 15

السلع 38 21 70 10

دلما 36 23 75 25

طنب الكبرى 33 25 70 25

طنب الصغرى 33 25 70 25

أبو موسى 33 25 70 25

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