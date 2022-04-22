شرطة عجمان تطلق خدمة ذكية لتحويل الأموال للنزلاء

المصدر: عجمان - البيان

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أطلقت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان خدمة «تحويل الأموال للنزلاء» الذكية عبر تطبيق وزارة الداخلية، لتكون بديلاً عن الطريقة التقليدية في تحويل الأموال والتي تتطلب وقتاً وجهداً من ذوي النزلاء.

وقال المقدم محمد مبارك الغفلي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان: إن إطلاق الخدمة جاء ضمن جهود شرطة عجمان للتخفيف على أسر النزلاء وتسهيل عملية تحويل الأموال لنزلاء المؤسسة، ولتعزيز رضا وسعادة النزلاء وأسرهم عن الخدمات المقدمة، ودعم التحول الذكي في الخدمات.

وأشار مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية إلى أن عملية تحويل الأموال للنزلاء سابقاً كانت تتطلب توجه ذوي النزيل إلى المصرف حضورياً وإيداع الأموال في حسابه بالمصرف ليتم تحويلها إلى حسابه في المؤسسة، وكانت تتطلب الخدمة ما يقارب 24 ساعة لتوصيل الأموال إلى النزيل، وأما الآن وبعد تحويل الخدمة إلى خدمة ذكية فقد اختصرت وقت إنجاز الخدمة من 24 ساعة إلى 3 دقائق فقط باستخدام الخدمة عبر الهاتف المحمول.

وأوضح المقدم محمد مبارك الغفلي أن الخدمة متوافرة على تطبيق وزارة الداخلية MOI، وكل ما يتطلب فعله الدخول إلى الخدمة وتعبئة بيانات النزيل ورقمه الموحد، ثم الموافقة على شروط وأحكام الخدمة، ومن ثم إتمام عملية الدفع عبر البطاقة الائتمانية في وقت لا يتجاوز 3 دقائق، مؤكداً أن شرطة عجمان تحرص دائماً وتبذل الجهود كافة لتعزيز جودة حياة النزلاء وتقديم الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية.

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