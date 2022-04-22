سعود بن صقر يستقبل نائب حاكم أم القيوين

المصدر: رأس الخيمة- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وذلك في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد.

وتقدم سمو نائب حاكم أم القيوين بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير والبركات، وعلى دولة الإمارات وشعبها بالعزة والتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز