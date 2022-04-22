«مليون وجبة من فائض الطعام» تحقق 133 % في أسبوعين

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات للطعام تحقيق حملة «مليون وجبة من فائض الطعام» هدفها النهائي خلال أسبوعين فقط بعد توفيرها أكثر من مليون وجبة بالتعاون مع أكثر من 200 شريك للحملة في الدولة، وذلك دعماً لمبادرة «المليار وجبة» التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتقديم الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين والفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات في 50 دولة.

وأكد بنك الإمارات للطعام أن الحملة متواصلة، حتى بعد أن سجلت خلال أسبوعين فقط 133% من هدفها المعلن، محققة ما يعادل أكثر من 1.3 مليون وجبة تولى توزيعها على المستفيدين من الأفراد والأسر المتعففة.

وشكلت الوجبات من الفنادق والمطاعم 11% من إجمالي ما حققته الحملة خلال أسبوعين فيما شكلت الوجبات الساخنة المعدة من المواد التموينية التي وفرها شركاء الحملة 9%، ومثلت الطرود التموينية من المواد الغذائية والخضار والفواكه 80% من مجمل ما قدمته الحملة.

جهود مشتركة

وأطلق بنك الإمارات للطعام حملة «مليون وجبة من فائض الطعام» بهدف توفير 33 ألف وجبة كل يوم من فائض الطعام خلال شهر رمضان المبارك، بادئاً الحملة بالتعاون مع ما يقرب من 200 شريك استراتيجي من الفنادق والمنشآت الغذائية والمتاجر الكبرى وأسواق الخضار والفواكه والمطابخ المركزية والجمعيات الخيرية في الدولة، منهم أكثر من 55 فندقاً و65 منشأة غذائية و35 من المتاجر الكبرى وأسواق الخضار والفواكه و13 من الجمعيات الخيرية، و10 من المطابخ المركزية، وبمشاركة أكثر من 150 متطوعاً.

100 شريك جديد

وتواصل حملة «مليون وجبة من فائض الطعام» تقديم مجموعة حلول مبتكرة صديقة للبيئة تحول بقايا الطعام غير الصالحة للاستهلاك بعد فرزها إلى سماد عضوي، كما تحول زيوت الطهي إلى وقود حيوي بالتعاون مع الشركة الناشئة «ريلوب» المتخصصة في تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

العمل متواصل

وقال داوود الهاجري نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام: تحقيق حملة «مليون وجبة من فائض الطعام» التي ينظمها بنك الإمارات للطعام هدفها النهائي وتجاوزه بأكثر من 30% خلال أسبوعين فقط يعكس قيم العطاء الراسخة في مجتمع الإمارات وفعالياته الاقتصادية وقطاعات الأعمال فيه، ويشكل دعماً نوعياً لمبادرة «المليار وجبة».

وسيواصل بنك الإمارات للطعام بتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيسة الأعلى لمؤسسة «بنك الإمارات للطعام»، الحملة خلال الفترة المقبلة لتقديم مزيد من الدعم الغذائي للمحتاجين وحفظ نعمة الطعام.

وبدورها قالت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: حقق انضمام حملة «مليون وجبة من فائض الطعام» التي ينظمها بنك الإمارات للطعام، زخماً جديداً لجهود مبادرة «المليار وجبة»، وسلط الضوء على إمكانية إبداع حلول سهلة لتحدي هدر 1.3 مليار طن من الطعام والذي يكلف العالم أكثر من تريليون دولار بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وتحويله إلى فرصة.

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