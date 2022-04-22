82.747 مساهمة سجلتها «أبطال رمضان» خلال أسبوعين

المصدر: دبي- البيان

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استقطبت الحملة الرمضانية «أبطال رمضان» التي أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» نسختها الثالثة في بداية الشهر الكريم بالشراكة مع «طلبات» و«بنك الإمارات للطعام» و«الهلال الأحمر الإماراتي» استجابةً مميزة؛ إذ سجّلت خلال أسبوعين من انطلاقتها 82.747 مساهمة، ما بين وجبات رمضانية وطرود «المير الرمضاني»، ما يبشّر بنتائج نوعية للمبادرة حتى نهاية الشهر الفضيل.

وتعكس هذه الاستجابة المبشّرة ثقافة العطاء والمشاركة والتلاحم المتأصّلة في مجتمع الإمارات، أفراداً ومؤسسات وشركات، والتي رسّخها رائد العطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

خطوات

وتتيح حملة «أبطال رمضان» المجال أمام مختلف فئات المجتمع في الدولة للمساهمة في شراء وجبات طعام وطرود مواد غذائية وتموينية عن طريق تطبيق «طلبات» عبر خطوات بسيطة وسريعة، حيث لا تتطلب سوى تحميل تطبيق «طلبات»، واختيار «اختيارات لا تفوتك» في الصفحة الرئيسية، ثم البحث عن «ساهم بفعل الخير» واختيار «أبطال رمضان»، ومن ثم اختيار الوجبة المراد التبرع بها من القائمة، وأخيراً إتمام الطلب.

جهود

وتسعى «دبي للثقافة» من خلال هذه الحملة إلى دعم الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في مجال العمل الإنساني ودعم المحتاجين وإغاثة الملهوفين، وآخرها مبادرة «المليار وجبة»، الحملة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير دعم غذائي يصل إلى مليار وجبة للفقراء والجوعى في 50 دولة حول العالم.

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