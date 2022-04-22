حصة بوحميد: نسعى لتوجيه نظرة شبابنا للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

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أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، الحرص على تحقيق التواصل الفعال بين الشباب وكبار المواطنين، انطلاقاً من مقولتين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: كبارنا شباب لا ينضب عطاؤهم، وشبابنا ثروة الوطن الأغلى. مشيرة إلى سعي الوزارة لتوجيه نظرة شباب الوطن للمستقبل بعين الخبرة والتجربة، وتجسيد أفضل واقع يعيشه الكبار بثقة وحيوية الماضي والأمل بما هو قادم.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليها مبادرة «لقاء عبر الأجيال»، التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع في مجلس الغريفة أم الشيف بدبي، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وبدعم من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبمشاركة مجموعة من كبار المواطنين والشباب. وتخللها سحور جماعي مع كبار المواطنين والشباب لتعزيز التواصل بينهما.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أكدت خلالها تعزيز روح التواصل بين الأجيال، لا سيما كبار المواطنين، الذين كان لهم دور كبير وفاعل في دعم رسالة الاتحاد، والمشاركة في بناء وتأسيس مختلف القطاعات في الدولة، مضيفة معاليها أن الهدف من مبادرة «لقاء عبر الأجيال» هو ترسيخ وتعزيز القيم الأخلاقية والثقافية وتعميم الحكمة، ونقل المعرفة والخبرة للأجيال. وتعزيز دمج كبارنا وتفعيل دورهم وإبداعاتهم، وتأكيد مكانتهم في المجتمع.

تنمية

وقالت معاليها: نلتقي ضمن مبادرة «لقاء عبر الأجيال» في وزارة تنمية المجتمع، من أجل تنمية الشباب وتحقيق تطلعاتهم، ورعاية وتحسين جودة حياة كبار المواطنين، والاستفادة من خبراتهم، مؤكدة معاليها أن هذه المبادرة هي ثمرة السياسة الوطنية لكبار المواطنين، وتعكس محور التواصل المجتمعي والحياة النشطة في السياسة، وقد جاءت لتعزيز مبدأ التواصل وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب والمواقف التي عاشها الشباب والكبار على مدى السنوات الماضية، إضافة إلى تأكيد أهمية الحياة النشطة والمفعمة بالحيوية والأمل والتفاعل والتفاؤل، لكبار المواطنين.

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