سفير الدولة يبحث وشهباز شريف القضايا ذات الاهتمام المشترك

المصدر: إسلام آباد - وام

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استقبل شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى باكستان، بمقر رئاسة الوزراء في إسلام آباد، وبحث معه عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الزعابي على عمق العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان، والحرص المستمر على تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، مشيراً إلى أن باكستان، تعد من أولى الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الدولة، حيث يحتفل البلدان هذا العام بمرور 50 عاماً على إقامتها.

علاقات

كما أكد على العلاقات التاريخية والروابط الاجتماعية والثقافية بين شعبي البلدين، وعلى أهمية العمل المشترك لمزيد من الشراكات المستقبلية الاقتصادية والتجارية، بالنظر لما يتمتع به البلدان من مميزات وفرص وحوافز استثمارية.

ومن جانبه، أشاد شريف بالعلاقات المتميزة والوطيدة بين البلدين الصديقين، مثمناً وقوف والتزام دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم إلى جانب باكستان، واحتضانها قرابة مليون ونصف المليون باكستاني، ينعمون بالأمن والأمان، ويسهمون ويدعمون قصة نجاح الدولة.

واستعرض الجانبان تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تناولا المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومواقف البلدين إزاءها، إلى جانب المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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