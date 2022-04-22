«وام» تنظم ملتقى الشركاء وتستعرض إنجازاتها محلياً وإقليمياً ودولياً

المصدر: أبوظبي ـ وام

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نظمت وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس ملتقى الشركاء لعام 2022 بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص وحضور لفيف من الإعلاميين وعدد من مسؤولي المؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية.

وهدف الملتقى إلى تعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة من خلال العمل المشترك والشراكات الفاعلة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وبما يواكب مسيرة الإمارات الحضارية والإنسانية للخمسين عاماً المقبلة.

واستعرضت وكالة أنباء الإمارات خلال الملتقى إنجازاتها الإعلامية محلياً وإقليمياً ودولياً وخططها ومباراتها ومشاريعها الاستراتيجية المستقبلية. كما تم التطرق إلى النسخة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام الذي يعقد في أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022.

وأكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات أن ملتقى الشركاء 2022 يجسد حرص «وام» على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية بما يسهم في تعزيز انتشار رسالة الإمارات الإعلامية وإنجازاتها المتفردة ومبادراتها الاستثنائية على مستوى العالم. وقال: إن «وام» لديها استراتيجية مدروسة لتعزيز حضورها على الساحة الدولية مصدراً موثوقاً للأخبار بأكثر من 19 لغة مختلفة من خلال كوادر وطنية إعلامية شابة مؤهلة قادرة على صناعة الفارق.

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