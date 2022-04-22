مكتوم بن محمد: محمد بن راشد أسس كيانات اقتصادية حققت ريادة دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسس كيانات اقتصادية حققت ريادة دبي اليوم، وتؤسس لنجاح المستقبل. جاء ذلك خلال لقاء سموه فريقي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ونخيل العقارية.

وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»: «التقيت فريقي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ونخيل العقارية وناقشنا مستجدات الاقتصاد محلياً وعالمياً. تدير المؤسسة أصولاً في مختلف دول وقارات العالم، وتسهم نخيل في تطوير أهم المشاريع العقارية في دبي. أسس الشيخ محمد بن راشد كيانات اقتصادية حققت ريادة دبي اليوم، وتؤسس لنجاح المستقبل».

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