بحث تطوير المنظومة الصحية في الدولة

المصدر: دبي - البيان

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ناقش المجلس الصحي في الدولة خلال اجتماعه الذي عقد في دبي برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، تعزيز التكامل والتنسيق لتطوير المنظومة الصحية من خلال مشاريع مبتكرة.

حضر الاجتماع ممثلو الجهات الصحية الحكومية وممثلون من القطاع الطبي الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً في تطوير القطاع الصحي بالدولة.

واستعرض المجلس الإنجازات التي حققتها الإمارات مؤخراً في المجال الصحي. وأشار معالي رئيس المجلس إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة، وحرصها على صحة وسلامة أفراد المجتمع، ولولا جهود العاملين بالقطاع الصحي على مختلف تخصصاته.

وبحث الاجتماع أهم المجالات الصحية والتوجهات الاستراتيجية للقطاع الصحي بالدولة، ومنها توحيد التراخيص الطبية للممارسين الصحيين، وإنشاء مركز الإمارات للوقاية والسيطرة على الأمراض ومركز الإمارات للغذاء والدواء.

مشاريع مبتكرة

كما ناقش الحضور حزمة مشاريع رائدة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تطوير منظومة صحية متقدمة تعتمد طرق عمل مبتكرة للخدمات الصحية، بما يتوافق مع رؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، والهادفة لرسم مستقبل الدولة ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة، والاستعداد لها بالتخطيط المحكم.

ومن أهم المشاريع التي تم عرضها: السحابة الصحية، وإنشاء مركز اتصال وطني موحد خلال الجائحات والأزمات الصحية، ومناقشة تعديل قانون الصحة العامة والأمراض السارية، بما يشمل تحديات التأمين الصحي والعلاج في منشآت القطاع الطبي الخاص.

وقد اتخذ المجلس حزمة من القرارات التي تعزز مسيرة القطاع الصحي بالدولة وتكرس للعمل الموحد بين الجهات الصحية الاتحادية والمحلية مع شركائهم الاستراتيجيين، حيث قرر تشكيل لجان مشتركة لدراسة المبادرات التي عرضت على المجلس.

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