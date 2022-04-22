«نيابة دبي» تستذكر مآثر وعطاء زايد

المصدر: (دبي - البيان)

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بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، نظمت النيابة العامة في دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، جلسة ودية عن الأعمال الخيرية، للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حضرها مجموعة من كبار المواطنين المنتسبين لنادي ذخر التابع للهيئة.

وتطرقت الجلسة للحديث حول مآثر الشيخ زايد، ومواقفه النبيلة والإنسانية، ووقفاته الخيرية.

كما تخلل اللقاء، مشاركة وفد النيابة لكبار المواطنين، بعض الألعاب المعروفة لديهم، والاستمتاع بالأحاديث الودية في ما بينهم.

حضر اللقاء، ‏المستشار الدكتور محمد حسين بن علي الحمادي المحامي العام بنيابة ديرة، ‏والمستشار شعيب أهلي رئيس النيابة بنيابة بر دبي، ‏ومحمد درويش الشحي رئيس نيابة مساعد، وباقر عبد الواحد مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وطارق إبراهيم سيف رئيس قسم الاتصال المجتمعي.

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