«القابضة» تقدم 5 ملايين درهم للمبادرة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «القابضة» «ADQ» وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن التبرع بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً لمبادرة «المليار وجبة»، الأكبر من نوعها في المنطقة والهادفة لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين ومساندة الفئات الأقل حظاً من النساء والأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث الطبيعية في 50 دولة حول العالم.

ويسهم تبرع «القابضة» «ADQ» التي انضمت إلى قائمة كبار المتبرعين للمبادرة، في توفير مقومات الدعم الغذائي للمحتاجين، ومساندة جهود وضع حد للجوع وسوء التغذية والأمراض المرتبطة بهما، والتي تتسبب بموت 25 ألف شخص يومياً، 10 آلاف منهم من الأطفال.

ويتزامن تواصل تدافع التبرعات على مبادرة «المليار وجبة» من مختلف أطياف مجتمع الإمارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والقطاعات الاقتصادية والخدمية والمنظمات الخيرية والإنسانية مع فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني، التي تترجم في 19 رمضان من كل عام قيم العطاء والبذل والتضامن والأخوة الإنسانية الراسخة في مجتمع الإمارات.

قيم زايد

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«القابضة» «ADQ»: إن دعم مبادرة «المليار وجبة» يأتي في إطار مسؤوليتنا المجتمعية ومن منطلق حرصنا على تقديم المساندة التي تسهم في تحقيق أهداف مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تقديم العون لمستحقيه في مختلف الدول حول العالم.

وأضاف السويدي: إن هذا الدعم يأتي متزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، ليؤكد التزام «القابضة» «ADQ» بقيم العطاء والأخوة الإنسانية التي أرسى دعائمها الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والتي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة كمساهم رئيسي في التنمية المستدامة في مختلف أرجاء المنطقة والعالم. كما يؤكد الدعم أهمية تكاتف الجهود بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة ومواجهة التحديات الإنسانية.

4 آليات

وتستقبل مبادرة «المليار وجبة» التبرعات عبر 4 قنوات معتمدة، هي: الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae أو التحويل المصرفي لحساب مبادرة «المليار وجبة» على رقم الحساب المعتمد:

AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، أو بالاشتراك الشهري للتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة عبر إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو»، أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات» داخل الدولة، أو بالتواصل مع مركز اتصال المبادرة على الرقم 8009999.

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