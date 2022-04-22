5000 مراجع لقسم الطـب النووي في مستشفى دبي سنوياً

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

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يراجع قسم الطب النووي في مستشفى دبي ما بين 4500 - 5000 مراجع سنوياً.

وقالت الدكتورة بتول عيسى البلوشي استشاري الطب النووي والتصوير الجزيئي ورئيسة قسم الطب النووي في مستشفى دبي التابع لهيئة الصحة في دبي: إن قسم الطب النووي قام بعلاج أكثر من 11 حالة باستخدام العلاج بالنويدات المشعة لعلاج أمراض المفاصل المزمنة المختلفة، للمرة الأولى التي يتم فيها استخدام الطب النووي لعلاج هذه الحالة في الإمارات ومنطقة الخليج.

وتابعت: كما تمت إضافة عدة نظائر مشعة جديدة ومتطورة للصيدلية الإشعاعية في مركز دبي للطب النووي لتشخيص أمراض الذاكرة بواسطة مستقبلات موجودة في بعض الأمراض، والتوسع في التصوير الجزيئي لتشخيص كافة الأمراض العصبية والنفسية.

وتم استخدام المسح الذري للمخ لتشخيص 13 حالة بنجاح ودقة عالية، والخدمة قيد التطوير لتشمل تشخيص الطب النووي في عدة حالات عصبية ونفسية، كما تم أيضاً إدخال أحدث التقنيات الطبية في التصوير البوزيتروني لتشخيص سرطانات البروستاتا.

صورة تفصيلية

وذكرت الدكتورة بتول عيسى البلوشي أن الطب النووي يوفر صوراً تفصيلية لما يحدث داخل الجسم على المستوى الجزيئي والخلوي.

وحيث إن إجراءات التصوير التشخيصية الأخرى مثل الأشعة السينية والتصوير المقطعي والموجات فوق الصوتية تقدم في الغالب صوراً تشريحية، أما التصوير في الطب النووي فيسمح للأطباء برؤية كيفية عمل الجسم وقياس عملياته الكيميائية والبيولوجية، مشيرة إلى أن تصوير الطب النووي يقدم رؤية فريدة عن جسم الإنسان تمكن الأطباء من تحديد أفضل أساليب رعاية المرضى.

وقالت: تستخدم إجراءات تصوير الطب النووي، التي تعتبر آمنة وغير مؤلمة، لتشخيص العديد من الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب، واضطرابات الدماغ والجهاز الهضمي والرئة والكلى، واضطرابات الغدة الدرقية وغيرها من الأمراض.

وتابعت: في قسم الطب النووي تم استحداث العديد من الخدمات النوعية والفريدة على مستوى المنطقة، مثل خدمات تشخيصية باستخدام مواد مشعة جديدة فيما يخص تشخيص سرطانات الثدي والبروستاتا، وتم استحداث تقنيات التصوير الجزيئي باستخدام الفلورين المشع بما يتواكب مع أحدث التقنيات العالمية.

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