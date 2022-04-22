«طرق دبي» تحذر من مخاطر القيادة أثناء الشعور بالتعب

المصدر: (دبي - البيان )

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وجهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي سائقي المركبات إلى الحذر من مخاطر القيادة أثناء الشعور بالتعب أو الإنهاك أو النعاس وخصوصاً في شهر رمضان المبارك الذي تنخفض فيه معدلات التركيز عند بعض السائقين بسبب تغير عادات الأكل والنوم في الشهر الفضيل.

وأعدت الهيئة خطة توعوية لتوصيل العديد من الرسائل الإرشادية لسائقي تاكسي دبي وسائقي الشاحنات بنشرات توعوية تقدم لهم مع وجبة إفطار تحت شعار «استمتع بإفطارك وركز على طريقك»، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) وإطارات كونتيننتال والأنصاري للصرافة وشركة التأمين البحرية

(TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE).

وقالت الهيئة إنها صممت رسائل توعوية للسائقين لبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات الإلكترونية في مراكز خدمة العملاء التابعة لها كما نظمت الهيئة مبادرة توعوية مع معاهد تعليم قيادة السيارات في دبي، حيث يتم منح كل متجاوز لفحص القيادة هدية عبارة عن قسيمة وجبة إفطار مكتوب عليها تعليمات مهمة، بإجمالي 8000 نشرة توعوية حول القيادة الآمنة وبالذات خلال الشهر الكريم.

وأشارت الهيئة إلى أن اختلاف مواعيد النوم والعمل في رمضان يؤثران في حالة التركيز عند الصائمين، وهو ما يظهر جلياً في تلك الأوقات التي يعود فيها الموظف من عمله.

حيث ينخفض التركيز إلى أدنى مستوياته ما يؤثر في قدرة السائق على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب الأمر الذي يستدعي المزيد من الحذر والانتباه في قيادة المركبة عند الخروج من العمل والعودة إلى المنزل لتجنب وقوع الحوادث المرورية.

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