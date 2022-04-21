عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزيرة خارجية باكستان الجديدة

المصدر: وام

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هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي حنا رباني خار وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الجديدة في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأعرب سموه خلال اتصال هاتفي عن تمنياته بالتوفيق والسداد لمعاليها في مهام عملها الجديد.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي على عمق العلاقات الثنائية الإماراتية الباكستانية والحرص على توسيع دائرة التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

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