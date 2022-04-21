طقس الإمارات غداً..حار وغائم جزئياً أحيانا

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب على المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً على المناطق المكشوفة .

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س .

الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:12 الثاني عند الساعة 04:34 والجزر الأول عند الساعة 1711: والجزر الثاني عند 21:56 .

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:30 والمد الثاني عند الساعة 25:01 والجزر الاول عند الساعة 07:37 والجزر الثاني عند الساعة 20:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 39 22 75 15 دبي 38 23 70 20 الشارقة 38 21 75 15 عجمان 37 24 80 20 أم القيوين 36 20 75 25 رأس الخيمة 38 19 70 30 الفجيرة 34 24 85 35 العين 40 20 40 10 ليوا 41 18 55 10 الرويس 40 20 70 20 السلع 39 21 85 15 دلما 35 22 80 25 طنب الكبرى 33 24 85 30 طنب الصغرى 33 24 80 30 أبو موسى 33 24 80 30 .

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