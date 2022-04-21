مناقشة التحول الرقمي للخدمات القضائية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ملتقى شركاء العدالة الأول تحت عنوان: «القضاء والمحاماة – نحو عدالة ناجزة عالمية الجودة»، بهدف مناقشة المستجدات التشريعية والقضائية وآليات التحول الرقمي في الخدمات القضائية بمحاكم أبوظبي.

وشهد الملتقى الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في القاعة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، حضوراً واسعاً من المحامين المقيدين لدى إدارة شؤون المحاماة بدائرة القضاء وممثلي مكاتب والمحاماة والاستشارات القانونية على المستوى الوطني والدولي، ويأتي ذلك تأكيداً على أهمية الشراكة مع المحامين باعتبارهم شركاء القضاء الاستراتيجيين، والاهتمام بالوقوف على آرائهم للمساهمة في التطوير والتحسين المستمر للخدمات القضائية والعدلية، وذلك في إطار رؤية الدائرة وحرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على تحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة.

وناقش الملتقى 3 محاور رئيسية، حيث اشتمل المحور الأول على مناقشة قيم وتقاليد ومهارات التعامل بين القضاء والمحامين وواجباتهم المهنية تجاه المحاكم وموكليهم، وناقش المحور الثاني المستحدثات التشريعية والقضائية والتحول الرقمي في الخدمات القضائية، فيما تضمن المحور الثالث استعراض عدد من القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وركز الملتقى على أهمية تعزيز التفكير العلمي والمعرفة القانونية ودورهما في التعامل مع الأحكام القانونية المستحدثة، وفهم الأبعاد القانونية وتطوير نهج متوازن لحل النزاعات الجديدة في إطار المستجدات التشريعية والقضائية.

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