شرطة دبي تدعو إلى عدم الوقوف العشوائي أمام المساجد

المصدر: دبي - البيان

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أكد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، سعي شرطة دبي إلى توفير كافة سبل الراحة لمستخدمي الطريق في هذا الشهر الفضيل، من خلال تنظيم حركة السير، وفك الاختناقات المرورية، وتنظيم مواقف المصليات.

ودعا قائدي المركبات إلى ضرورة تخفيف السرعات أمام المساجد، والالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، وعدم ارتكاب المخالفات كالوقوف خلف المركبات بشكل غير صحيح، وإغلاق المسارب، وإيقاف المركبات في عرض المخرج، وكذلك فوق الأرصفة، وغيرها من التصرفات السلبية الأخرى المخالفة للقانون، الأمر الذي يعطل مستخدمي الطريق الآخرين عن استخدام تلك الشوارع، موضحاً أن غلق الطرق أمام المساجد بمركبات المصلين، من الظواهر المؤسفة، والضارة بمصالح مرتادي تلك الطرق، خصوصاً إذا كانت تلك المساجد موجودة في مناطق سكنية، أو قريبة من الطرق الداخلية والرئيسية، مشيراً إلى أن الدوريات المرورية ستؤدي مهامها في ضبط أمن الطريق والحفاظ على انسيابيته.

كما دعا العميد سيف المزروعي، مرتادي المساجد من المصلين، إلى عدم الصلاة في الشوارع المحيطة بالمساجد، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المصلين بأداء الصلاة في الشوارع المحيطة بالمساجد، معرضين بذلك أنفسهم للخطر أو لحوادث الدهس من قبل المركبات التي تستخدم تلك الشوارع، داعياً أفراد الجمهور للاتصال على الرقم 901، أو اللجوء لخدمة عين الشرطة في تطبيق شرطة دبي الذكي، للإبلاغ عن المخالفات.

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