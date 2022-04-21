هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق "مجتمع السيارات الكهربائية في دبي"

المصدر: البيان

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في إطار جهودها لتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الكهربائية والهجينة، وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي موقعاً إلكترونياً شاملاً مخصصاً لأحدث المستجدات والمعلومات المتعلقة بالمركبات الكهربائية في دبي. ويهدف موقع "مجتمع السيارات الكهربائية في دبي" www.dubaievhub.ae إلى زيادة استخدام السيارات الكهربائية من خلال مركزية المعلومات المتعلقة بأحدث تطورات السيارات الكهربائية في دبي. كما يغطي الموقع أحدث الاستراتيجيات الحكومية والأهداف والمحفزات واللوائح ذات الصلة بالسيارات الكهربائية، إلى جانب أحدث طرازات السيارات الكهربائية المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعايير محطات الشحن والتركيبات والمواقع، فضلاً عن خطط التأمين المتاحة وقروض السيارات الخضراء لشراء المركبات الكهربائية، وغيرها من المعلومات القيّمة التي تهم مستخدمي المركبة الكهربائية أو من يود استخدامها أو اقتنائها.

وتعقيباً على هذه الخطوة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "ندعم في الهيئة جهود إمارة دبي لإدارة الانبعاثات الناتجة عن النقل البري من خلال زيادة حلول التنقل الأخضر في دولة الإمارات، لا سيما وأن دبي تعتبر مركزاً عالمياً لوجستياً للتنقل. وستسهم زيادة استخدام المركبات الكهربائية في تحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات العوادم والتلوث الناتج عن الضوضاء، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وانسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وبوصفها أحد أعضاء لجنة "مبادرة دبي للتنقل الأخضر"، والمزود الحصري للكهرباء في دبي، تعمل الهيئة عن كثب مع الجهات الحكومية وكافة المعنيين من القطاع الخاص لدعم تبني المركبات الكهربائية والهجينة في دبي، وتعزيز الشراكات الحكومية الرائدة التي تعتمد على الربط والتكامل الرقمي، وتقديم حلول مبتكرة وصديقة للبيئة للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والمواصلات، بما يحقق استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030."

من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: "يركز موقع "مجتمع السيارات الكهربائية في دبي" الإلكتروني على مجموعة متنوعة من المعلومات المتعلقة بالمركبات الكهربائية في دبي، مما يسهّل الإجراءات ويختصر الوقت على الراغبين باقتناء المركبات الصديقة للبيئة. ويعرض الموقع مزايا المركبات الكهربائية بالإضافة إلى المحفزات المقدمة من مختلف الجهات لتشجيع شراء هذه المركبات أو تأجيرها".

وتوفر الهيئة بنية تحتية قوية لشحن المركبات الكهربائية، وتتيح الهيئة للمتعاملين المسجلين في خدمة الشاحن الأخضر والمتعاملين غير المسجلين في الخدمة (عن طريق استخدام ميزة "خاصية الزائر) شحن مركباتهم في أكثر من 325 محطة شحن منتشرة في جميع أنحاء إمارة دبي. كذلك تتيح الهيئة خدمات مبادرتها "الشاحن الأخضر" لجميع مالكي المركبات الكهربائية عند تسجيل مركباتهم لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بإنشاء حساب لهم بعد تسجيلهم لدى هيئة الطرق والمواصلات، ويمكن للمتعاملين إنشاء حساب الشاحن الأخضر عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي أو عن طريق نظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز رعاية المتعاملين مما يمكنهم من الاستفادة من محطات الشحن التابعة للهيئة في غضون ساعة من تسجيل المركبة.

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