حميد بن عمار يؤدي صلاتي العشاء والتراويح بجامع الشيخ زايد في عجمان

المصدر: عجمان - وام

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أدى الشيخ حميد بن عمار النعيمي، صلاتي العشاء والتراويح في جامع الشيخ زايد في عجمان، واستمع والحضور بعد أداء الصلوات إلى محاضرة ألقاها عبدالله الحمادي كبير الوعاظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان، بمناسبة ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني.

تناول الواعظ فضل هذا الشهر الفضيل، وحث المسلمين على أن يستغلوا هذا الشهر المبارك للإكثار من العبادات والطاعات وعمل الخير.

واستذكر بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف 19 رمضان من كل عام : ذكرى رحيل القائد المؤسس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أثرى الإمارات والإنسانية بحكمته وريادته للأعمال الخيرية.

كما أدى الصلاة إلى جانبه الشيخ راشد بن عمار النعيمي وعبيد حمد الزعابي مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان، وعبدالله الحمراني وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة وجموع المصلين.

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