استعراض خطط عمل استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي اجتماع الربع الأول للعام 2022 لقادة محاور استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020 - 2024، والتي تشرف الدائرة على متابعة تنفيذها مع الشركاء.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بحضور المديرين التنفيذيين لـ 13 جهة معنية بتنفيذ الاستراتيجية، وترأسه محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لمكتب الشؤون الاستراتيجية.. التقدّم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية وخطط العمل والمخرجات المتوقعة لسنة 2022.

وتتضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم ستة محاور رئيسية، هي «التعليم، التوظيف، الرعاية الاجتماعية، الوصول الشامل، الصحة والتأهيل والممكنات»، وتهدف إلى جعل إمارة أبوظبي مدينة دامجة ومهيئة لأصحاب الهمم وداعمة لحقوقهم بالتعاون مع الشركاء في القطاعات الحكومية والخاصة، والقطاع الثالث. وأكد محمد هلال البلوشي خلال الاجتماع أهمية مواصلة الجهود في تنفيذ الاستراتيجية من جميع الجهات المعنية ضمن خطط واضحة المعالم ومخرجات محددة، سيكون لها أثر إيجابي على حياة أصحاب الهمم وأسرهم، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة الداعمة لأصحاب الهمم، وبما ينسجم مع أجندة القطاع الاجتماعي التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

وقال إن دائرة تنمية المجتمع تواصل جهودها بالتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق أعلى معدلات السعادة والرضا من قبل أصحاب الهمم في مختلف المجالات التي تجعل أبوظبي نموذجاً عالمياً في تمكين ودمج مختلف فئات المجتمع في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، وأشار إلى أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم تتضمّن خلال عام 2022 تنفيذ 21 مبادرة استراتيجية عبر محاورها الستة.

وأضاف أن التركيز سيكون خلال هذا العام على تفعيل السياسات والبرامج التي تمّ إعدادها في السنة الأولى من الاستراتيجية وتحويلها إلى نتائج ملموسة يستفيد منها أصحاب الهمم وأسرهم، مؤكداً أن التواصل الفعّال والربط ما بين جميع المحاور الاستراتيجية أساسي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز