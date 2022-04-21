«خيرية الفجيرة» تحيي يوم زايد بمبادرات إنسانية ومساعدات مادية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد سعيد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية أن الجمعية تحيي يوم زايد للعمل الإنساني بمبادرات خيرية للمحتاجين، شملت تحقيق 50 أمنية لــ 50 طفلاً يتيماً من أبناء الجمعية، وتقديم مساعدات مادية لأصحاب الهمم من الفئات المحتاجة، وتوفير احتياجات كبار المواطنين والأرامل والمطلقات، وتدريب وتأهيل 13 فتاة من أصحاب الهمم في مشروع الخياطة.

وأشار الرقباني إلى أن الجمعية شجعت 22 أسرة منتجة على المشاركة في مشروع إفطار الصائم وأسندت لهم مسؤولية تنفيذ جزء من المشروع، بمعدل 2322 وجبة يومياً، منها 1622 وجبة من أسر الفجيرة و700 وجبة من أسر دبا الفجيرة، بمجموع 70 ألف وجبة إفطار طوال الشهر.

حيث تخضع الوجبات لاشتراطات الأمن والسلامة في المطابخ المنزلية، لافتاً إلى مساهمة الجمعية في شهر رمضان بتوفير وتوصيل الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية لمنازل 2000 من الأسر المستحقة للمساعدة، في مشروع المير الرمضاني.

قيم العطاء

وقال الرقباني: «إن يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من رمضان من كل عام، هو تأصيل لقيم العطاء والتسامح التي غرسها ورعاها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعززت مكانة دولة الإمارات باعتبارها رائدة العمل الإنسانـي على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سميا وأنها تتزامن هذا العام مع مبادرة «المليار وجبة» الأكبر في المنطقة التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لتقديم الغذاء للمحتاجين والفقراء في 50 دولة».

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