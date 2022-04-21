هزاع بن زايد: الإمارات يد ممدودة للخير وقلب نابض بالإيثار

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الإمارات يد ممدودة للخير وقلب نابض بالإنسانية والإيثار، مستذكراً باعتزاز المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ودون سموه عبر «تويتر»: «في يوم زايد للعمل الإنساني نتذكر بكل اعتزاز الأب المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، والقيم الخالدة التي زرعها في كل واحد منا، بأن تبقى الإمارات يداً ممدودة للخير وقلباً نابضاً بالإنسانية والإيثار، وأملاً متجدداً بأن الحاضر والمستقبل دائماً أجمل بالتعاضد والتعاون بين جميع البشر».

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