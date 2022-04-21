حمدان بن زايد: زايد حاضر بيننا في كل خطوة وإنجاز

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حاضر بيننا في كل خطوة وفي كل إنجاز نصل إليه وسيرته الطيبة ومواقفه الخالدة ستظل باقية في قلوب الجميع.

ودون سموه عبر «تويتر»: «يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة نستذكر فيها والدنا الشيخ زايد طيب الله ثراه، الذي غرس فينا حب الوطن والعطاء بلا حدود، وترك خلفه شعباً يستكمل مسيرة الخير والعمل الإنساني، هو حاضر بيننا في كل خطوة وفي كل إنجاز نصل إليه، ستظل سيرته الطيبة ومواقفه الخالدة باقية في قلوب الجميع».

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