محمد بن راشد: زايد قدوتنا في العمل الإنساني

المصدر: دبي- البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، هو القدوة في العمل الإنساني، حيث أطعم البشر وسقى الشجر ورحم الفقير.

وقال سموه في تدوينة عبر «تويتر»: «في يوم زايد للعمل الإنساني.. نستذكر الوالد المعلم المؤسس.. قدوتنا في العمل الإنساني، الذي أطعم البشر.. وسقى الشجر.. ورحم الفقير.. وسد حاجة المسكين.. وكان للأيتام والمحتاجين قلباً ووطناً وسكناً.. رحمه الله وأسكنه جناناً عرضها السماوات والأرض.. آمين».

وتحيي الإمارات «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف 19 رمضان من كل عام الموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، حيث يتم الإعلان عن العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية الحيوية والنوعية عبر مئات الفعاليات الحكومية والمجتمعية التي تنظمها المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.

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