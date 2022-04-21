4 مبادرات مجتمعية في عجمان لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين

المصدر: عجمان - البيان

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شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، إطلاق المبادرات المجتمعية الرمضانية في عجمان، الهادفة لتعزيز جودة حياة الأسر وكبار المواطنين.

والتي تأتي في إطار احتفاء الدولة بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي يوافق 19 رمضان من كل عام.وتضمنت المبادرات التي نُظمت بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية مبادرة الإسعافات الأولية النفسية لكبار المواطنين، ومبادرة دعم كبار المواطنين بأجهزة وأدوات لتعزيز جودة حياتهم، ومبادرة توفير الاحتياجات المنزلية، بالإضافة لمبادرة إجراء الصيانة المنزلية للأسر المستحقة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الاهتمام بكبار المواطنين هو أساس وأولوية، وتسعى جميع المؤسسات لدعمهم وتمكينهم لممارسة حياتهم الطبيعية، وتوفير كافة مقومات السعادة والرفاهية، فهم عنوان الخير والبركة وأينما وجدوا حل العطاء والبذل.

وقالت معالي حصة بوحميد أن الجهود لا تتوقف، والتعاون والتنسيق المشترك يتواصل بين الوزارة والجهات الداعمة في الدولة لمساندة كبار المواطنين، وتدشين المبادرات النوعية التي تصب في صالحهم وتحقق أفضل النتائج.

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