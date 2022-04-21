مكتوم بن محمد: يوم زايد للعمل الإنساني إحياء لسيرة قائد أسس دولته على نهج العطاء

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الإمارات منبع لكل خير، وخيرها أساسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر» بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: «يوم زايد للعمل الإنساني هو إحياء لسيرة قائد أسس دولته على نهج العطاء، ومنه استلهمت جهودها ومبادراتها لرعاية الناس في جميع أنحاء الأرض. فالإنسانية هي أسمى صفات الإنسان، وهي في الإمارات صفة أصيلة. فالإمارات منبعٌ لكل خير، وخير الإمارات أساسه الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه».

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