«دي بي ورلد» تطلق مؤسستها الخيرية بهدف تغيير حياة الأفراد للأفضل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دي بي ورلد» إطلاق مؤسسة دي بي ورلد الخيرية، التي تعنى بالأعمال الإنسانية وتهدف إلى تسهيل المبادرات الممولة من القطاعين العام والخاص. جاء إطلاق المؤسسة الخيرية بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق 19 رمضان من كل عام.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي بي ورلد»، إن المؤسسة تعكس المبادئ التي أرساها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وستقوم المؤسسة الخيرية بدعم ومساندة القضايا الإنسانية المرتبطة بالصحة والتعليم والغذاء، محلياً وإقليمياً وعالمياً، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، وذلك تماشياً مع وثيقة مبادئ الخمسين والتي تشمل تحقيق النمو المستدام في العمل الإنساني.

وأوضح بن سليّم أن رؤية مؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية تتمحور حول تغيير حياة الأفراد للأفضل من خلال ترك بصمة إيجابية طويلة الأمد في المجتمع، وكذلك تعزيز قيم المسؤولية والابتكار والتميز. وأضاف: انطلاقاً من هذه القيم، ستقدم المؤسسة الخيرية إضافة نوعية على خارطة العمل الإنساني في العالم بينما تحمل في طياتها ألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة.

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