9000 وجبة إفطار وزعتها «الأنصاري للصرافة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وزعت «الأنصاري للصرافة»، الشركة المتخصصة بتوفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 9000 وجبة إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتأتي المبادرة في إطار التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية وسعيها الدائم لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

وأطلقت المبادرة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك وستستمر طوال الشهر لتغطي المناطق الصناعية ذات الكثافة العمالية في مختلف إمارات الدولة. وشارك مجموعة من أعضاء الإدارة العليا والموظفين بتوزيع وجبات الإفطار، وذلك ضمن هذه المبادرة الرمضانية.

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