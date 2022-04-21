6151 طلباً لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان خلال 3 أشهر

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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قالت نورة الرميثي، مدير إدارة إسعاد المتعاملين بمؤسسة محمد بن راشد للاسكان، لـ «البيان»، إن عدد الطلبات التي تم فتحها في مركز إسعاد المتعاملين منذ بداية العام وحتى نهاية مارس الماضي وصل العدد الإجمالي لها إلى 6151 طلباً، مبينة أنه تم تقديم 1215 طلباً في مراكز الخدمة، بالإضافة إلى 4936 طلباً إلكترونياً.

وأشارت إلى أن الطلبات الإسكانية تضمنت أرضاً سكنية، قرض بناء مسكن، منحة مسكن، فضلاً عن منحة صيانة أو إضافة أو الإحلال، منحة بناء مسكن، قرض صيانة أو إضافة أو الإحلال، وصولاً إلى منحة شقة سكنية، قرض مسكن، قرض وحدة سكنية من السوق المحلي، استئجار وحدة سكنية.

وأفادت تفصيلاً بأن عدد طلبات الأرض السكنية بلغ 2483، وقرض بناء مسكن 2752، وعدد طلبات منحة مسكن 101، فيما بلغ عدد طلبات منحة صيانة أو إضافة أو الإحلال(الجزئي/‏ الكلي) 256 طلباً، بينما طلبات منحة بناء مسكن 258 طلباً، وبلغ طلبات قرض صيانة أو إضافة أو الإحلال (الجزئي/‏ الكلي) 134 طلباً.

كما أن طلب منحة شقة سكنية وصل 58 طلباً، وطلب قرض مسكن وصل 70 طلباً، فيما طلب قرض وحدة سكنية من السوق المحلي بلغ 36 طلباً، وصولاً لطلب استئجار وحدة سكنية الذي بلغ 3 طلبات.

استقرار أسري

وبينت أن المؤسسة توفر هذه الخدمات بما يتناسب مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، لتحقيق الاستقرار الأسرى، الأمر الذي ينعكس على سعادة أفراد المجتمع، فيما تحرص المؤسسة بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بحيث تكون مؤتمتة بالكامل من خلال التطبيقات الذكية التابعة لها بهدف تعزيز سعادة المواطنين من خدماتها المقدمة.

حيث خفض التحول الرقمي الذي كرسته المؤسسة ضمن خططها التطويرية وإطلاق الخدمات الذكية، من المراجعة والانتظار للمستفيدين من الخدمات.

وتعتمد هذه الخدمات التي توفرها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على أحدث معايير التطور التكنولوجي، وتشمل تطبيق «إسكان»، و«المصمم الذكي»، و«نظام الذكاء الإسكاني»، و«اللجنة الذكية»، و«معرف الإسكان»، و«المدير الذكي»، و«دفعات المقاولين» للمهندسين وغيرها من الخدمات الذكية التي تنعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور من المتعاملين.

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