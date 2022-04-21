«خيرية أم القيوين» تطلق مبادرة كسوة الأيتام

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أطلقت جمعية أم القيوين الخيرية مبادرة «كسوة الأيتام» وذلك بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، بإجمالي 100000 درهم والتي تستهدف الأيتام ممن تشملهم الجمعية بالرعاية من المواطنين والمقيمين في الإمارة، وذلك تماشياً مع روح البذل والعطاء التي تسود أجواء شهر رمضان الفضيل.

وقال الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس الإدارة، إن عطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترك بصمة تاريخية في قلوبنا في حب العمل الإنساني ومساعدة المحتاجين حيث جعل من الإمارات دولة حديثة مواكبة للتطور عمّت مساعداتها الإنسانية أرجاء العالم وستظل الإمارات قدوة وعلماً بارزاً في تقديم الأعمال الخيرية والإنسانية.

وأوضح عيسى علي بولحيول، مدير عام جمعية أم القيوين الخيرية، أن الجمعية بدأت بتنفيذ برامجها الموسمية والدائمة منذ بداية العام 2022 وفق خطط واستراتيجيات وبرامج مدروسة تسعى لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع المتعففة.

وأضاف أن مشروع كسوة الأيتام يأتي تحقيقاً للتكافل الاجتماعي، مؤكداً أن الجمعية تتابع هذه الفئة طوال العام، حيث تتم متابعتهم دراسياً والوقوف على احتياجاتهم بصورة مستمرة كما أن الجمعية لا تتوانى عن التواصل معهم سواء في الشهر الكريم أو بالأعياد والمناسبات، وذلك لإدخال السرور والسعادة إلى قلوبهم.

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