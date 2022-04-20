أحمد بالهول الفلاسي: يوم زايد للعمل الإنساني احتفاء بإرث الوالد المؤسس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اعتبر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة للاحتفاء بإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ووفاءً لنهج زايد الخير، وقال معاليه:

«يشكل يوم زايد للعمل الإنساني مناسبةً للاحتفاء بالإرث الإنساني الكبير للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رائد العمل الإنساني ومسيرة العطاء في دولة الإمارات، والقائد المُلهم صاحب الأيادي البيضاء التي امتدت بالخير لمشارق الأرض ومغاربها».

وأضاف معاليه: «يعكس الاحتفاء بهذه المناسبة الوفاء لنهج زايد الخير، ويجسد معاني الفخر والاعتزاز بالإنجازات والإسهامات المشهودة لدولة الإمارات في مد يد العون للمجتمعات الفقيرة والدول المنكوبة، وتقديم المساعدات الإغاثية والخيرية لتخفيف معاناة الشعوب ودفع عجلة نماء الدول. وفي ظل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، تمضي دولتنا اليوم قُدُماً في ترسيخ مكانتها كحاضنةٍ للعمل الإنساني، وإحدى أكبر المانحين للمساعدات الإنمائية والإغاثية على مستوى العالم، وكقوةٍ دافعة لتضافر الجهود الإنسانية في سبيل استشراف مستقبلٍ أفضل للبشرية جمعاء».

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