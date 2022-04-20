سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس أذربيجان

المصدر: باكو - وام

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قدم محمد مراد البلوشي أوراق اعتماده إلى إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى أذربيجان، وذلك خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة باكو.

ونقل محمد البلوشي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس علييف وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه، حمل الرئيس علييف السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعباً بمزيد من التطور والنماء.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

ومن جهته، أعرب السفير محمد البلوشي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أذربيجان وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة وتنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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