حمدان بن محمد يفتتح حرم جامعة برمنجهام الجديد في دبي

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، هي بناء أفضل بيئة تعليمية عالمية للجامعات الخاصة وللطلبة القادمين من مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه الحرم الجديد لجامعة برمنجهام ـ دبي والمُقام على مساحة 30 ألف متر مربع، ويوفر 46 برنامجاً أكاديمياً متكاملاً منها الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسوب والعلوم الحيوية والتدريب الرياضي وغيرها.

وقال سموه.. " تصنيف جامعة برمنجهام ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً يجعلها من الأعلى تصنيفاً في دبي والمنطقة.. و10 من طلابها وكوادرها حائزين على جوائز نوبل عبر تاريخها العلمي المتميز".

وأضاف سموه " عدد الجامعات الخاصة في دبي يتجاوز 46 جامعة.. تضم عشرات الآلاف من الطلاب القادمين من مختلف الدول.. ولدينا جامعات جديدة ومتميزة ستنضم قريباً لمدننا الأكاديمية.. وهدفنا أن تكون دبي عاصمة تعليمية رئيسية لاستقبال الطلاب من مختلف دول العالم".

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات وإمارة دبي لتعزيز مستوى التعليم العالي ودعم مؤسساته، تشكّل بدورها المرحلة الأبرز التي يتم خلالها إعداد الطلاب والطالبات وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وليصبحوا كفاءات متمكنة وقادرة على صناعة اقتصاد قائم على المعرفة والمرونة والابتكار ويوظف التكنولوجيا المتقدمة فيه.

جامعة برمنجهام بدبي..

تعد جامعة برمنجهام والتي تأسست في العام 1900 في المملكة المتحدة، بين أفضل 100 جامعة عالمياً حسب تصنيف QS، حيث تم تكريم 10 من خريجيها الطلبة وكوادرها التعليمية بجوائز نوبل، وتضم حالياً نحو 38 ألف طالباً وطالبة، وكانت الجامعة قد افتتحت أول حرم لها في إمارة دبي في عام 2017، ليضم نحو 700 طالباً 45% منهم من الطلاب المبتعثين.

يضم الحرم الجامعي الجديد على مساحته البالغة 30 ألف متر مربع، مختبرات بمواصفات عالية، إلى جانب قاعات للمحاضرات، وغرف ابتكار ومختبرات متنوعة تخدم كافة التخصصات وإضافة إلى مكتبة ضخمة تمتد على مساحة طابقين وغيرها من المرافق ذات المواصفات العالمية بما يوفر الراحة للطلاب وسط بيئة تعليمية متكاملة، تلبي احتياجاتهم التعليمية ومتطلباتهم الدراسية كافة.

كما تقدم جامعة برمنجهام دبي مجموعة واسعة من البرامج بما في ذلك العلوم الطبية الحيوية، والخدمات المصرفية والمالية، والقانون التجاري الدولي، والعلوم التجارية، والاقتصاد، وعلوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، والهندسة الميكانيكية والمدنية، وإدارة مشاريع البناء، وعلم النفس، والتدريب الرياضي، والتخطيط الحضري، إلى جانب شهادات في إدارة الموارد المائية وتدريب المعلمين، بما في ذلك تدريب المعلمين على اللغة العربية والاحتياجات التعليمية الخاصة وغيرها من البرامج.

ويتميز الحرم الجديد لجامعة برمنجهام في دبي بتصميمه المستدام، بما يعكس رؤية الجامعة والتزامها في تحمل مسؤولياتها تجاه البيئة والمناخ، حيث تسعى من خلال حرمها الذكي الجديد إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، عبر تثبيت 23 ألف وحدة تحكم إنارة IoT، إلى جانب توفير المياه الساخنة عبر وحدات الطاقة الشمسية، واحتوائها على زجاج عازل للحرارة، بما يوفر الطاقة، ويساهم في حماية الموارد البيئية وصولاً إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2035.

يذكر أن حرم جامعة برمنجهام الجديد في دبي، ينفرد بتصميمه على شكل هلال، وهو مستوحى من مباني أستون ويب التاريخية في برمنجهام، ليجمع بهندسته المتميزة بين تاريخ ومكانة الجامعة، وعراقة التراث والثقافة العربية بكافة جوانبها، لا سيما الهندسة المعمارية.

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